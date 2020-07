L'allenatore dell'Atalanta analizza il pari di San Siro: "Potevamo vincerla, ma è un buon punto, non sono deluso". Sulla Champions e sull'infortunio a Mbappé: "Spero non sia grave, giocare contro questi campioni alza il prestigio della sfida"

Non c'è rammarico nelle parole di Gian Piero Gasperini al termine della sfida di San Siro pareggiata contro il Milan nonostante il rigore sbagliato da Malinovskiy: "Potevamo vincerla, ma non è facile venire a giocare contro il Milan di questi tempi - dice - Abbiamo preso gol nei primi minuti, poi abbiamo preso le misure anche spostando Gomez un po' più a sinistra e abbiamo ripreso a giocare con le nostre linee, trovando maggiore equilibrio e maggiore personalità. Direi che il pari è un buon punto, va bene così, non c'è rammarico per questo risultato".

Oltre ad essere una macchina da gol micidiale, l'Atalanta è migliorata molto anche sotto l'aspetto difensivo: "In questo momento la qualità e le prestazioni della difesa si sono alzate notevolmente, oggi non era facile con l’attacco del Milan che è molto vario. Ma abbiamo fatto bene. E’ la base per reggere forte l’urto di una squadra come il PSG".