Fonseca: "Zaniolo da gestire. Dzeko è motivato"

Il pareggio del Milan contro l'Atalanta, dà alla Roma la possibilità di allungare il distacco dal sesto posto facendo un altro passo avanti verso la qualificazione per i gironi della prossima Europa League. I giallorossi ospiteranno all'Olimpico la Fiorentina, gara presentata così da Fonseca: "La squadra è in un buon momento, ci sono stati dei cambiamenti ma dobbiamo crescere insieme – le sue parole in conferenza stampa – Ora testa alla Fiorentina, con la stessa ambizione delle ultime partite. Stiamo usando un modulo nuovo, c'è molto da imparare ma la squadra è in fiducia ed è motivata e queste sono cose importanti per arrivare al meglio alla prossima gara. Gara decisiva per il quinto posto? Non lo so, non conosco il percorso del Milan. Ma dobbiamo pensare solo a noi e a vincere questa partita contro una Fiorentina in forma".