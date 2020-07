Quattro gol segnati, nessuno valido per questione di centimetri. Così il Sassuolo esce sconfitto dal San Paolo per 2-0. Ma Roberto De Zerbi non vuole fare polemica. "A parte il fastidio di aver visto annullare quattro reti, il VAR comunque ha migliorato il calcio. Un mio collaboratore ha detto che senza VAR avremmo vinto, mi sono arrabbiato perché c'è da due anni e vale per tutti così: a volte dà e a volte toglie " ha subito osservato, intervistato al termine della gara da Sky Sport. Quanto alla prestazione, l’allenatore è molto soddisfatto: "Abbiamo fatto una buonissima partita, sbagliando qualcosa in uscita ma perché il Napoli pressa bene, così come qualche pallone così l'abbiamo rubato anche noi. Ci manca quella convinzione definitiva che ci possa far fare il salto di qualità : il gol di Hysaj mi dà fastidio per come l'abbiamo preso. Tanti piccoli episodi sentendo di essere un po' più forti possono risultare determinanti. La squadra è giovane, poi è anche un fatto individuale quello di chiedere più a sé stesso".

Berardi pronto al salto di qualità

Alla domanda su cosa possa mancare a Domenico Berardi per fare il salto di qualità, De Zerbi ha risposto così: "Il misurarsi in una grande squadra. Se lo chiedete a me, in allenamento non sbaglia un atteggiamento e anche quest'anno ha fatto 13 gol. Pochi lo mettono in risalto, ma lui dà qualità in tutte le partite. Magari non gioca sempre da 8, ma per un allenatore avere un giocatore così è importante, e per me è maturo. Lui come Locatelli, Caputo, Marlon, Rogerio e tanti altri che ho la fortuna di avere".