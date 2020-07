Nella 36^ giornata di Serie A occhi puntati sulla lotta salvezza: il Torino affronta la Spal in trasferta e un successo per i granata significherebbe salvezza. Udinese già in vantaggio a Cagliari con Okaka. Lazio a Verona per avvicinare l'Atalanta, Roma con la Fiorentina per allungare sul Milan. Diretta Sky 'Diretta Gol' alle 19.30

VERONA-LAZIO LIVE - ROMA-FIORENTINA LIVE