Scudetto Juve: tutti gli Speciali su Sky Sport

Per celebrare lo scudetto dei bianconeri oggi su Sky Sport Serie A, e disponibili on demand, una serie di speciali, per rivivere la stagione dell’ultimo scudetto, ma non solo. Appuntamento anche con "Nove volte Juve: 2011-2020" che raccoglie tutte le nove vittorie. Immagini, gol e interviste dei Campioni d’Italia