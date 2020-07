7/10

DYBALA 10 - Uno dei grandi meriti di Sarri. Aver rivitalizzato un giocatore che sembrava essersi spento dopo la scorsa stagione da riserva di lusso. In estate stava per essere ceduto. È rimasto e con sarri ha trovato lo spazio che merita. Con Ronaldo non forma una coppia perfetta ma il loro talento è stato determinante per vincere questo scudetto.

VIDEO. LA PAGELLA DI DYBALA