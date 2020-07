La 36^ giornata di Serie A è iniziata tra venerdì 24 e sabato 25 luglio con ben quattro partite. Nessun calciatore è stato espulso in queste gare, il Giudice Sportivo ha però fermato per un turno quattro giocatori che erano diffidati e sono stati ammoniti. Martedì 28 luglio alle 21.45 ci sarà Inter-Napoli a San Siro, match che verrà saltato da Roberto Gagliardini e Dries Mertens . Gli altri squalificati sono Daniele Dessena del Brescia e Rafael Toloi dell'Atalanta.

Due diffidati, squalifica per il medico del Milan

vedi anche

Gli highlights di Napoli-Sassuolo

Non solo gli squalificati. Il Giudice Sportivo ha comunicato che due giocatori entrano in diffida: sono Lucas Biglia del Milan e Andrea Papetti del Brescia. Da segnalare, inoltre, la squalifica per un turno con ammenda di 5 mila euro per Stefano Mazzoni, medico del Milan, "per avere, al 42' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose".