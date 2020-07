Immobile fa 34 gol, rimonta Lazio: 5-1 al Verona

Va ai biancocelesti la sfida della 36^ giornata, 5-1 in rimonta al Bentegodi per la squadra di Inzaghi che ha già blindato il 4° posto. In avvio la sblocca Amrabat su rigore, dal dischetto non sbaglia nemmeno Immobile. Nella ripresa Luiz Felipe rischia l’autogol, poi Milinkovic-Savic e Correa arrotondano il risultato prima del tris personale di Immobile che raggiunge quota 34 gol in campionato e supera Angelillo tra gli italiani più prolifici in una stagione