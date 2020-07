La Juventus è per la nona volta consecutiva Campione d'Italia. Sconfitta 2-0 la Sampdoria e titolo conquistato con due giornate d'anticipo. Per Leonardo Bonucci, che indossava la fascia di capitano nella partita decisiva, è l'ottavo titolo in bianconero, protagonista di tutta l'epopea partita nel 2012 ad eccezione della stagione 2017-18, quando vestiva la maglia del Milan. Il difensore bianconero ha esternato tutta la propria soddisfazione nell'immediato post partita ai microfoni di Sky Sport: "Questo scudetto è bello perchè è stato il più difficile. Abbiamo cominciato un percorso nuovo, con una filosofia nuova e in alcune occasioni non siamo riusciti a esprimerci come volevamo. E' stato un anno complicato, anche fuori dal campo, e abbiamo dovuto combattere contro lo scetticismo generale. E' uno Scudetto voluto, sofferto, non ho parole perchè abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo per ottenere queste soddisfazioni. Anche per chi in questi tre mesi ci ha lasciato e ha fatto il tifo per noi dall'alto. E' stato brutto giocare senza tifosi, ma società e allenatore ci hanno spinto a dare tutto per questa maglia".