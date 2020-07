L'attaccante del Napoli ha approfittato della domenica di riposo concessa da Gattuso per farsi disegnare un'enorme faccia di ghepardo sull'intera schiena. Un'opera con tanti dettagli, realizzata dopo otto ore di lavoro, come raccontato attraverso le Instagram stories dallo stesso giocatore

Il 19 luglio aveva festeggiato il suo primo gol con la maglia del Napoli grazie a una grande esecuzione da fuori area nella vittoria per 2-1 contro l'Udinese, una settimana dopo ha approfittato del giorno di riposo concesso da Rino Gattuso dopo il 2-0 al Sassuolo per coltivare una sua grande passione: i tatoo. Matteo Politano ha pensato di fare le cose in grande, facendosi disegnare un'enorme faccia di leopardo sull'intera schiena. Un'opera con tanti dettagli, realizzata dopo otto ore di lavoro, come raccontato attraverso le Instagram Stories dallo stesso attaccante, arrivato in azzurro dall'Inter nel corso del calciomercato di gennaio.