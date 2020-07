Mihajlovic: "Record? Voglio altre due vittorie"

L’allenatore degli emiliani ha presentato la sfida con la Fiorentina in conferenza stampa: "La squadra sta capendo la differenza tra la salvezza tranquilla e l’Europa, il prossimo anno faremo ancora meglio. Sono contento di quest’anno"

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 37^ GIORNATA

Il record di punti della gestione Saputo è già stato raggiunto, ma il Bologna di Sinisa Mihajlovic non si accontenta per questo finale di campionato. L’allenatore affronterà il suo passato nelle ultime due giornate: prima la Fiorentina, poi il Torino. "In granata sono stato bene e mi è dispiaciuto esser stato esonerato, a Firenze non ho un bel ricordo perché mi fischiavano anche quando vincevamo. Vorrei ringraziare staff e giocatori perché per il secondo anno consecutivo sono stati centrati gli obiettivi. Siamo a 46 punti e possiamo ancora far meglio, magari 52; il prossimo step è quello di cui parliamo da tempo. La squadra sta capendo la differenza tra una salvezza tranquilla e l'Europa, credo sia un passo più mentale che altro. Stiamo lavorando bene da due anni, il prossimo faremo ancora meglio" ha detto in conferenza stampa. Il giudizio di quest’anno è soddisfacente: "Abbiamo fatto uno step importante perché non ci siamo mai trovati a rischio in classifica e nonostante la mia malattia siamo riusciti a mantenere una linea, sempre tra l'8° e l'11° posto. Si poteva fare meglio, ma anche peggio: complessivamente sono contento, cerchiamo di finire bene".

Nessun indizio di formazione vedi anche Bologna, Mihajlovic sarà cittadino onorario "Ancora non ho deciso chi scenderà in campo – ha proseguito Mihajlovic – vedremo con l'ultimo allenamento. Abbiamo sempre cercato di valorizzare i giocatori. Voglio vedere il carattere in allenamento, anche se capisco che quelli miti non possono avere il mio". La sfida nella sfida potrebbe essere quella tra Chiesa e Orsolini, entrambi anche nel giro della Nazionale: "Sono due giocatori forti, tra i migliori delle rispettive squadre. Potrebbe essere un bel duello se giocheranno entrambi".