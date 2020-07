Serie A, le partite e gli orari della 37^ giornata

Un solo giorno di riposo da quando si è concluso il 36° turno, ed ecco che la Serie A torna protagonista con la 37^ giornata di campionato. Se la Juventus ha già festeggiato il tricolore dopo la vittoria contro la Sampdoria di domenica sera, sono ancora tanti i verdetti che la Serie A deve emettere. Sfide dunque tutte da seguire, con la giornata che prenderà il via martedì 28 luglio con due anticipi: Parma-Atalanta e Inter-Napoli. Mercoledì 29 si giocheranno invece tutte le altre 8 partite che chiuderanno così il penultimo turno di questa Serie A 2019-2020. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV.