Fonseca: "Stanchi ma motivati, vogliamo 5° posto"

Un successo permetterebbe alla Roma di blindare il quinto posto, un obiettivo a cui Paulo Fonseca tiene particolarmente e per questo non ha intenzione di fare troppi esperimenti nella sfida contro il Torino. "La partita è importante e non voglio fare grandi cambiamenti" ha spiegato l’allenatore in un’intervista concessa ai canali ufficiali del club. "Sarà una partita difficile – ha proseguito – contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere”. Tuttavia, la squadra sta risentendo degli impegni ravvicinati: “I giocatori sono un po’ stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo".