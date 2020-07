Lazio-Brescia, dove vedere la partita in tv

Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match è stato chiaro: vincere le ultime due partite contro Brescia e Napoli per consolidare e provare a migliorare la classifica. Già certa della qualificazione alla prossime edizione della Champions League, la Lazio affronta un Brescia che ormai ha ben poco da chiedere alla sua stagione: annata sfortunata per la squadra allenata da Diego Lopez, che il prossimo anno ripartirà dalla Serie B. La formazione biancoceleste si presenta al match da quarta in classifica con 75 punti, il Brescia invece da penultimo con 24 punti conquistati nelle 36^ giornata di campionato disputate.