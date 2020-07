Il direttore sportivo dei rossoneri sul rapporto con Donnarumma e Ibrahimovic: "Gianluigi un contratto ce l'ha, anche se dovremmo cercare di trovare un’intesa più lunga dell’attuale per poter costruire con lui un futuro insieme. Valuteremo anche la voglia di Ibra di proseguire in questa bellissima avventura, ci saranno tempi più stretti per definire la situazione" SAMPDORIA-MILAN LIVE 37^ GIORNATA LIVE, LA DIRETTAGOL

Rinnovo di Gianluigi Donnarumma, permanenza di Zlatan Ibrahimovic. Sono i temi che tengono banco in casa Milan, trattati dal direttore sportivo rossonero Frederic Massara ai microfoni di Sky Sport prima della gara sul campo della Sampdoria. "Quando ci incontreremo con Raiola? Non c'è bisogno di vedersi, ci stiamo parlando ma vogliamo cercare di discutere serenamente, anche un pò lontano dai riflettori - le parole del ds - ci sono tante questioni che verranno valutate insieme. Anche lo spirito di Ibra e la sua voglia di proseguire in questa bellissima avventura, che è stata in questo girone di ritorno estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi, lui per primo, di aver dimostrato tutto il suo valore nel Milan". La certezza della dirigenza rossonerà è di voler "trovare una soluzione positiva per il Milan e per i giocatori. Ma siamo fiduciosi".