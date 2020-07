Serie A, il calendario del prossimo turno

Sabato e domenica va in scena la 38^ e ultima giornata di Serie A: si parte l'1 agosto con un anticipo alle 18 e 4 gare alle 20.45, stessi orari per le restanti 5 gare che si giocano il giorno seguente: il calendario completo

Ultimi 90 minuti di campionato tutti da seguire: la Serie A scenderà in campo tra sabato e domenica per la giornata conclusiva. Verdetti ancora da decretare a iniziare dalla squadra (Atalanta o Inter) che otterrà la seconda posizione alle spalle della Juve campione d’Italia ed emozioni che come sempre ci accompagneranno fino all’ultimo minuto di una stagione mai così intensa. In occasione del 38° e ultimo turno di campionato cambiano anche gli orari degli incontri: si parte sabato 1 agosto con l’anticipo delle 18 tra Brescia e Sampdoria, poi altre 4 gare alle 20.45, tra queste anche Napoli-Lazio e Juve-Roma. Domenica, invece, si giocheranno le restanti 5 gare: anche in questo un anticipo alle 18, Spal-Fiorentina, e altre quattro partite alle 20.45.