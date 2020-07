Serie A, date e orari della partite di oggi

Cinque partite alle 19.30, tre alle 21.45: sono questi gli orari delle otto gare in programma quest’oggi che completeranno il quadro della 37^ giornata di campionato. Dopo i due anticipi del martedì che hanno visto scendere in campo Parma-Atalanta e Inter-Napoli, adesso la Serie A torna nuovamente protagonista questo mercoledì con le restanti gare che completeranno il penultimo turno di questo campionato. Se la Juventus ha già festeggiato la vittoria dello scudetto nel turno precedente, sono tanti i verdetti ancora da decretare: gare dunque sempre più decisive e tutte da seguire in esclusiva su Sky, anche in streaming su NOW TV.