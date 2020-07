Bennacer: "Ibra insegna a diventare giocatori top"

Il Milan gli ha affidato le chiavi del centrocampo e Ismael Bennacer ne ha fatto un ottimo uso. Il centrocampista, tra i migliori della stagione dei rossoneri, è stato intervistato da Sky Sport: "Siamo in Europa ed è bello, magari sono tra i protagonisti di quest'anno ma non ho fatto niente di particolare. Proveremo ad andare in Champions l'anno prossimo e ad arrivare più in alto in classifica. Quest'anno mi sono divertito tanto con questa squadra. Esserlo era la cosa più importante, l'abbiamo fatto molto meglio. Poi giochiamo e segniamo tanto. È stato l'anno più bello per me, sono cresciuto molto".