Ferrero: "Parlerò con Ranieri per prolungare"

Il presidente dei blucerchiati ha parlato così dopo l’assemblea in Lega: "Ranieri sarà in panchina il prossimo anno e parleremo anche per la stagione successiva. A mente lucida ci incontreremo e troveremo le soluzioni migliori per la Samp per fare un campionato diverso"

Salvezza conquistata con anticipo, per la Sampdoria, grazie soprattutto al contributo dato da Claudio Ranieri. Per questo, Massimo Ferrero vuole trattenere l’allenatore anche per le prossime stagioni. "Ha già un contratto che si rinnovava in caso di salvezza e quindi starà con noi un altro anno. Stiamo parlando per vedere se c'è la possibilità di legarci assieme per un'altra stagione ancora. Ci vedremo, ci siederemo a un tavolo e troveremo le soluzioni migliori per la nostra amata Samp. Ha dimostrato di voler bene ai colori più belli del mondo. Ora vado in vacanza con la mia famiglia, al rientro a mente lucida ci sediamo perché voglio fare un campionato diverso, dal momento che ho sofferto troppo" ha spiegato il presidente, all’esterno della sede della Lega Serie A, dove c’è stata l’assemblea.