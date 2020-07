Il centrocampista della Fiorentina operato al naso per ridurre una frattura scomposta rimediata nel 4-0 contro il Bologna: non sarà in campo nell'ultima giornata di campionato contro la Spal. La sua prima stagione in Serie A si chiude con 33 presenze, 3 reti e 2 assist PROBABILI FORMAZIONI 38^ GIORNATA SERIE A: I "CAMPETTI"

Stagione finita in anticipo per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è stato infatti operato al naso dopo l'infortunio rimediato nella sfida vinta per 4-0 contro il Bologna e non sarà tra i convocati per la trasferta di Ferrara contro la Spal, partita in calendario domenica 2 agosto alle 18 per la 38^ giornata di Serie A. A dare notizia dell'intervento è una nota ufficiale della società: "La Fiorentina - si legge - comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto, nella serata di ieri (giovedì 30 luglio, ndr) ad intervento di rinosettoplastica per riduzione e sintesi di una frattura scomposta delle ossa nasali".