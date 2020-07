La Fiorentina e Beppe Iachini avanti insieme anche per la stagione 2020/2021: è la scelta presa dalla dirigenza viola il giorno dopo la vittoria per 4-0 sul Bologna. A influire sulla decisione della società e in particolare di Rocco Commisso sono stati gli ottimi risultati e la sintonia tra allenatore, squadra e ambiente. L'annuncio anticipato in un tweet sull'account inglese della Fiorentina, con il cappellino sempre indossato da Iachini in panchina CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Fiorentina e Beppe Iachini avanti insieme anche per la stagione 2020/2021: è la scelta presa dalla dirigenza viola il giorno dopo la vittoria per 4-0 sul Bologna. Dal momento del suo arrivo in panchina al posto di Vincenzo Montella a fine 2019, Iachini ha totalizzato alla guida della Fiorentina 29 punti in 20 partite, portando la squadra a quota 46 e conquistando la salvezza in anticipo. La conferma della prosecuzione del rapporto tra l'allenatore originario di Ascoli Piceno e il club viola è stata anticipata in un tweet sull'account inglese della Fiorentina, con il cappellino sempre indossato da Iachini in panchina, e poi confermata da un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina - si legge - comunica che mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/2021".