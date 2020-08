Col gol segnato in Napoli-Lazio, Ciro Immobile non ha solo suggellato la Scarpa d'Oro 2020 ma ha anche eguagliato Gonzalo Higuain come miglior marcatore in una singola stagione di Serie A. Ecco la top 10 di tutti i tempi nel campionato italiano

SCARPA D'ORO, LA CLASSIFICA FINALE