L'ex allenatore della Roma, nello studio di Sky Calcio Club, esalta il talento giallorosso: "Ha forza, qualità e velocità ad altissimo livello. Ci sono altri giovani bravi, ma in giro non ne vedo forti come lui: sono innamorato di Zaniolo"

La stagione di Nicolò Zaniolo è ricominciata dopo il grave infortunio al ginocchio in modo, se possibile, ancora più travolgente rispetto a prima. Il calciatore della Roma, impiegato ancora da Fonseca soltanto per alcuni spezzoni di gara, ha già messo a segno 2 gol e 1 assist dalla ripresa e sembra non aver minimamente risentito del lungo stop. L'ultima giocata da campione del classe '99 giallorosso è andata in scena in occasione della gara contro la Juventus, con una progressione palla al piede per quasi tutto il campo che si è conclusa con un assist perfetto per Perotti, che ha realizzato la rete dell'1-3. Una giocata "alla Kakà", come è stato detto nello studio post partita di Sky Calcio Club. E proprio sul paragone con l'ex campione brasiliano, si è espresso Fabio Capello, che ha esaltato le doti di Zaniolo: "Kakà non aveva la forza che ha Zaniolo, era più tecnico ma si esprimeva meglio sulla trequarti. Il giovane della Roma ha potenza, forza fisica e qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa d'Oro, ma da qualcosa in più...".