Fonseca: "Zaniolo bene, ma non ha ancora i 90'"

Una vittoria che dà morale in vista dell'Europa League. Paulo Fonseca ha ottenuto le risposte che voleva dalla sua Roma, specie da chi aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe come Nicolò Zaniolo: "Ha giocato molto bene - spiega - Ma come abbiamo potuto vedere al momento non può giocare una gara intera, però ha fatto bene". L'allenatore della Roma ci tiene a complimentarsi con gli avversari di oggi: "Mi devo complimentare con la Juventus, ha vinto la squadra che è stata migliore nel corso della stagione. Hanno meritato di vincere il campionato".