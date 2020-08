L'attaccante belga ha celebrato la sua prima stagione in Italia, volgendo però già lo sguardo verso il futuro: "La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta. Grazie a tifosi e compagni, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno"

L'Inter ha concluso il suo campionato al secondo posto con 82 punti, un punteggio che non si verificava in casa nerazzurra da 10 anni, dai tempi del Triplete con Josè Mourinho. Un'annata che si può considerare positiva, in attesa della fase finale di Europa League, e nella quale c'è la grande impronta di Romelu Lukaku. L'attaccante, arrivato in estate dal Manchester United, ha concluso il suo primo anno di Serie A con 23 gol in 36 partite: un bottino niente male, che gli ha permesso di piazzarsi al terzo posto nella speciale classifica dei marcatori di tutti i tempi dei giocatori all'esordio con la maglia dell'Inter. Numeri da record all'esordio in Serie A, soprattutto in trasferta: sono 15 i gol segnati dal centravanti belga lontano da San Siro.