Di Biagio: "Non ci sono i presupposti per restare alla Spal"

La Spal chiude con una sconfitta questo campionato di Serie A e la retrocessione già sancita da qualche settimana lascia l’amaro in bocca soprattutto a Luigi Di Biagio chiamato per risollevare le sorti della squadra e ora destinato a lasciare Ferrara. E’ proprio l’allenatore a comunicare come non sussistano i presupposti per andare avanti nella prossima stagione: “La società? Ci siamo salutati. Non mi hanno comunicato niente, ma dopo questo finale di stagione penso non ci siano i presupposti rispetto a quando un mese fa si andava d'amore e d'accordo e si programmava il futuro – dice - Non mi è stato comunicato ancora niente, ma c'è stato un tacito accordo con la società. Li ho salutati e ringraziati per quello che mi hanno dato e dimostrato in questo periodo". Un’esperienza che Di Biagio giudica negativa: “L'esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare, di salvare la SPAL e lo abbiamo dimostrato nelle prime tre partite – spiega ancora - Poi abbiamo avuto diversi problemi e non abbiamo fatto risultato. Mi sono trovato a combattere in situazioni che non pensavo minimamente di affrontare. Ho cercato di dare tutto me stesso. Dopo le prime due gare contro Cagliari e Milan, il nostro destino è stato segnato e tutto è stato più difficile. La squadra ha provato a reagire, ma non abbiamo dimostrato forza psicologica e mentale. Dispiace, perché pensavo che questa squadra potesse ambire a qualcosa di più". Infine i saluti: "Ringrazio la società e chi mi ha scelto. Anche Vagnati e tutti coloro che mi sono stati vicini. In questi mesi difficili ho sentito la vicinanza della gente. Sarò sempre in debito con Ferrara, la società e la tifoseria, con cui sono in difficoltà. Purtroppo il campo ha detto che non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi e dispiace".