IQUII, azienda specializzata nella consulenza digitale sullo sport, ha analizzato l'andamento delle squadre di Serie A sui social nella stagione 2019-20 (dal 24 agosto 2019 al 3 agosto 2020), la più lunga di sempre. Chi è migliorato di più in termini di followers? La Serie A in totale ne ha accolto circa 33 milioni in più. Ecco la classifica delle società che hanno visto crescere maggiormente, in termini percentuali, i seguaci sui propri canali social aggregati: sul podio c'è un club retrocesso