Un intervento duro di Cristian Romero su Matteo Pessina durante Genoa-Verona aveva fatto supporre il peggio per il centrocampista gialloblù. Attraverso un post su Instagram, il giocatore però ha fatto sapere di dover essere costretto a stare fermo soltanto un mese. "Un grande spavento ieri sera, fortunatamente gli esami hanno escluso il peggio e non ci sono danni gravi ai legamenti! Tra un mese potrò tornare in campo a fare quello che amo... ringrazio lo staff medico dell’Hellas Verona per la sua professionalità e tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me!" ha scritto Pessina.