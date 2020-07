Verona, i tifosi salutano Pazzini: "Ciao capitano"

Quindici minuti in campo nel 3-0 contro la Spal, poi il saluto dei tifosi fuori dallo stadio. Così Giampaolo Pazzini ha vissuto l'ultima partita al Bentegodi con la maglia del Verona. Le maggiori emozioni il Pazzo le ha però provate a fine partita, quando all'esterno del Bentegodi i tifosi dell'Hellas lo hanno accolto con cori, applausi e uno striscione con un messaggio: "In bocca al lupo capitano". Parole destinate a chi ha giocato con il Verona 134 partite in cinque anni, segnando 50 gol e che a 36 anni si prepara a salutare il club per fine contratto.