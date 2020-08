I termini della cessione

La cordata di Friedkin già a gennaio aveva intrapreso la due diligence per rilevare le quote di maggioranza della Roma. Naturalmente saranno necessari altri passaggi, che comporteranno dei tempi tecnici di qualche settimana, prima di arrivare al closing. Confermata l'ultima offerta: 575 milioni, 85 dei quali per l'aumento di capitale. Dovrebbe rimanere al suo posto, in segno di continuità, l’amministratore delegato Guido Fienga.