Roma, la giornata del closing societario LIVE

E' in corso la giornata decisiva per la Roma. I legali di Friedkin e Pallotta metteranno le firme sugli atti che sanciranno il passaggio di proprietà della società in uno studio notarile del centro della Capitale. Presenti il vicepresidente Mauro Baldissoni e il CEO Guido Fienga. Friedkin, invece, è in call dagli Stati Uniti insieme agli avvocati dello studio Chiomenti, che lo assistono nell'affare