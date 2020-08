8/17 ©Getty

CINEMA/1. Friedkin è stato produttore di "The Square", pellicola svedese vincitrice della Palma d’oro a Cannes nel 2017 candidandosi anche all’Oscar come miglior film straniero. All'elenco s'iscrive pure "All the Money in the World" ("Tutti i soldi del mondo"): film ambientato in Italia sul sequestro nel 1973 a Roma di Paul Getty, all’epoca nipote dell’uomo più ricco del mondo. Trova spazio anche "The Mule", diretto e intepretato da Clint Eastwood