Sono arrivate attraverso Twitter, le prime parole di Andrea Pirlo da allenatore della Juventus. “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus . Pronto per questa fantastica opportunità!”, ha scritto, ricevendo subito commenti e like anche dal mondo del calcio.

Conte: "Pirlo allenatore? Sto invecchiando..."



Tra questi anche quello di Antonio Conte, che da allenatore lo ebbe come giocatore nella Juventus che apriva il suo incredibile ciclo vincente in Italia. L'attuale tecnico dell'Inter, che sta preparando la gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen, nella conferenza stampa della vigilia ha commentato scherzando così: "Pirlo allenatore? Sono molto contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato calcisticamente è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Per il resto questa cosa che giocatori che prima allenavo sono diventati a loro volta allenatori mi fa pensare che sto diventando vecchio...".



Ieri, subito dopo l'annuncio, era stata la volta invece di Carlo Ancelotti, che sempre su Twitter aveva fatto il suo "in bocca al lupo" al nuovo allenatore bianconero, e di Gigi Buffon, che aveva salutato l'arrivo sulla panchina della Juve dell'ex compagno di squadra con un simpatico "Quindi ora devo chiamarti Mister?"