Gli altri "guai" di Arthur

Non è il primo episodio in cui viene coinvolto Arthur. Solo poche settimane fa, infatti, aveva fatto infuriare il Barcellona per aver deciso, senza autorizzazione, di restare in Brasile dopo la pausa post-Liga e saltare i test per il coronavirus in vista della ripresa della Champions. Lo scorso dicembre, poi, si era reso protagonista di un’altra bravata. Nonostante una pubalgia gli avesse impedito di giocare, secondo i catalani di TV3 il brasiliano sarebbe andato a fare snowboard in Andorra insieme al compagno Neto: non esattamente il modo migliore per recuperare velocemente e tornare a disposizione. Altri casi avevano riguardato, invece, la sua presenza in compagnia di Neymar. Nella scorsa stagione, infatti, il centrocampista era volato a Parigi per il compleanno di O’Ney, a sole 48 ore dal Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid. Avventura di cui si era poi scusato in conferenza stampa, ammettendo “di non aver preso la decisione migliore” Lo scorso novembre il neo-bianconero, come riportato dai media spagnoli, aveva fatto poi ancora nottata insieme all’attaccante del Psg, in visita a Barcellona per risolvere le questioni legali pendenti con il suo vecchio club, indispettendo ancora la società blaugrana.