Inizia la nuova era, quella di Andrea Pirlo. 24 agosto 2020: una data in un certo senso storica per il nuovo allenatore della Juve e per lo stesso mondo bianconero. Prima giornata di ritiro a Torino per i campioni d’Italia: mattinata di visite mediche per i nuovi, i rientri e non solo (Kulusevski, Romero, Perin, Ramsey), con la presenza al "J Medical" anche dello stesso Pirlo e di Tudor, fresco di nomina come vice allenatore. Presenti quasi un centinaio di tifosi.