Dopo il comunicato con cui l'Hajduk Spalato ha confermato l'addio di Igor Tudor, quest'ultimo è entrato ufficialmente a far parte dello staff di Andrea Pirlo. A renderlo noto è stata la stessa Juventus, che ha comunicato i nomi di chi lavorerà a stretto contatto con l'allenatore bianconero. Il croato sarà il vice allenatore e cercherà con la sua esperienza - in Italia ha già allenato l'Udinese - di aiutare l'ex centrocampista, al suo esordio assoluto in panchina. Roberto Baronio, che doveva essere il secondo di Pirlo alla guida della Juve U23, sarà invece un collaboratore tecnico, così come Antonio Gagliardi, il quale è reduce dall'esperienza di analista tattico di Mancini in Nazionale. Paolo Bertelli sarà il nuovo responsabile della preparazione atletica (nella scorsa stagione è stato alla Sampdoria) e avrà come collaboratori Andrea Pertusio ed Enrico Maffei, già presenti nello staff di Sarri come Duccio Ferrari Bravo (responsabile Forza & Sport Science). Il preparatore dei portiere resta Claudio Filippi, Riccardo Scirea confermato come Responsabile Match Analysis.