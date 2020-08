Lazio ad Auronzo dopo i tamponi. E Reina firma

Seduta di allenamento in mattinata, con la squadra divisa in tre gruppi, al centro sportivo di Formello, poi i tamponi – il terzo giro in cinque giorni –per tutti i tesserati biancocelesti. Una volta che verranno resi noti gli esiti dei test, Simone Inzaghi stilerà l’elenco dei convocati che partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la squadra arriverà in serata (con un giorno di ritardo rispetto al programma iniziale, una scelta per svolgere nuovi tamponi) per iniziare la fase più intensa della preparazione in vista della nuova stagione sportiva, la 2020/2021, che vedrà la Lazio nuovamente impegnata anche in Champions League 13 anni dopo l’ultima volta. Ritiro che inizia con un pizzico di delusione per il mancato arrivo di David Silva, l’esterno offensivo che ha scelto di far ritorno in Spagna, alla Real Sociedad, declinando la proposta biancoceleste. Inzaghi che aspetta presto nuovi rinforzi dal mercato, con la società che – sfumato David Silva – continua a lavorare sottotraccia alla ricerca di un profilo di esperienza e qualità internazionale.