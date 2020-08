Altra avventura in Italia per il portiere spagnolo che, dopo Napoli e Milan, farà da secondo a Strakosha. Fra lunedì e martedì la firma del contratto biennale

Dopo gli ultimi mesi passati in prestito in Premier all'Aston Villa, Pepe Reina ha fatto ritorno al Milan. Non resterà tuttavia in rossonero, ma non si muoverà dall'Italia. E' fatta per il suo passaggio alla Lazio, con cui il portiere spagnolo classe 1982 è pronto a firmare un contratto biennale già nella giornata di lunedì (o al massimo martedì). Confermate dunque le indiscrezioni spagnole, con il club biancoceleste che cercava un secondo estremo difensore esperto. E Reina, che il 31 agosto compirà 38 anni, rappresentava il profilo perfetto.