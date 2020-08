Aspettando Ibra: il Milan inizia il raduno

La squadra rossonera si è ritrovata a Milanello per i test sierologici e i tamponi. Grande assente Zlatan Ibrahimovic, l'uomo più atteso, che non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo. Le sensazioni però sono positive

Anche in casa rossonera è ufficialmente iniziata la nuova stagione 2020/2021. Il Milan infatti si è ritrovato quest’oggi a Milanello, con i giocatori, lo staff tecnico di Stefano Pioli (prima per Dida, nuovo preparatore dei portieri) e la dirigenza – erano presenti Maldini, Massara e Gazidis – che sono stati sottoposti a screening medico: test sierologi e tamponi per tutti, con i risultati che verranno presto resi noti. Presenti quasi tutti i calciatori della rosa, eccezion fatta per Kessié, Bennacer, Rebic, Leao, Castillejo e Davide Calabria che – essendo rientrati nei giorni scorsi dalle vacanze all’estero – si sono sottoposti privatamente al tampone e sono in attesa di conoscere i risultati.