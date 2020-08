Raiola: "Ibra non sarà al raduno del Milan"

L'agente, a Lisbona per la finale di Champions, ha parlato a Sky Sport: "Ibra non sarà al raduno di lunedì con i rossoneri, ma se trattiamo il rinnovo significa che vuole rimanere e io sono ottimista"

Ibra domani sarà al raduno del Milan?

"Domani non credo che sarà al raduno"

A che punto è la trattativa per il rinnovo?

"Finché si tratta siamo già a un buon punto. Stiamo parlando, ma non abbiamo ancora un accordo"

È solo una questione di soldi, o di programmi e strategie?

"Io credo non sia un problema economico, ma di convinzione e stile"

Ibra vuole rimanere?

"I matrimoni si fanno in due. Se Ibra non volesse rimanere non ci sarebbe una trattativa e invece stiamo trattando"

Sei ottimista?

"Se non fossi ottimista starei a letto con le tapparelle abbassate. Bisogna sempre essere ottimisti, non lavoro per creare problemi ma per trovare una soluzione"

Per Donnarumma invece è iniziata a una trattativa?

"Di Gigio non ho parlato e non voglio parlare, so quanto sia sensibile questa questione con i tifosi e con tutto l'ambiente. Non è il momento di parlare di questo, ci sono altre priorità sia per noi che per il club".

La volontà del giocatore è quella di rimanere e anche di non andare via a zero?

"Vedremo, non è i momento di parlare di Donnarumma"

Il contratto di Bonaventura invece è già scaduto. È già vicino a un accordo con un'altra squadra?

"Stiamo valutando varie soluzioni, siamo molto vicini all'accordo con un paio si squadre. Spero che in un paio di giorni chiuderemo. Dobbiamo però guardare avanti, non indietro".