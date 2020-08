1/13 ©LaPresse

SPEZIA. L’ultima approdata in Serie A, alla prima partecipazione della sua storia nel massimo campionato italiano. Se l’è guadagnata al termine dei playoff, dopo un campionato chiuso al terzo posto, battendo prima il Chievo (rimontando uno 0-2 della gara d’andata con il 3-1 del ritorno) e superando poi il Frosinone (vittoria 1-0 in trasferta, sconfitta 1-0 in casa) in virtù del miglior piazzamento in classifica. Una vera impresa, quella compiuta dalla squadra di Italiano

SPEZIA IN A, LA FESTA PER LA PROMOZIONE