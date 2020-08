Grande gioia a La Spezia per la prima, storica promozione in Serie A. I caroselli di auto e motorini erano già partiti nel pomeriggio in città e dopo la finale con il Frosinone può esplodere la festa dei tifosi liguri per la squadra di Italiano, "blindato" dal presidente Volpi: "Resta con noi, non andrà a Genova"

DELIRIO SPEZIA: LA FESTA DEI TIFOSI. VIDEO