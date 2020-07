Piazza ideale per maturare e sviluppare il proprio talento, Crotone ha cresciuto e accolto negli anni numerosi giocatori che poi sono finiti nelle squadre più forti del calcio italiano e non solo. Adesso, conquistata la promozione in Serie A, i tifosi calabresi sognano di abbracciare altri campioni in grado di garantire la salvezza il prossimo anno. Ricordate i big del passato?