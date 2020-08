L'attaccante spagnolo ha annunciato su Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus: "Non ho sintomi, adesso starò in isolamento fino a quando non tornerò negativo". Dopo Mirante è il secondo caso di positività nella Roma

"Sto bene, sono asintomatico"

"Due giorni fa ho fatto un tampone per il Covid-19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo - scrive in un post sul suo profilo lo spagnolo -. Fortunatamente mi sento molto bene e sono totalmente asintomatico, anche se come è logico dovrò restare in isolamento fino a quando il test non sarà negativo. Quando i medici me lo permetteranno, mi unirò ai compagni per lavorare più motivato che mai". Carles Perez resterà in isolamento per 14 giorni e, se tornerà negativo, potrà tornare ad allenarsi con i compagni quando ormai il prossimo campionato di Serie A sarà alle porte.