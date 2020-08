Le prime parole dell'esterno spagnolo come nuovo giocatore della Roma: "Ho sempre ambizioni alte e qui ci sono ottimi giocatori con un buon allenatore. Vincere è possibile ed è una grande sfida per tutti. È difficile, ma non impossibile" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Esperienza, qualità, abitudine a vincere: Pedro ha tutte queste cose e la Roma lo ha fortemente voluto. L’esterno si è legato ai giallorossi con un triennale, dopo essersi svincolato dal Chelsea. "Quando arrivi in un nuovo club vuoi vincere ancora. Capisco che sia difficile ma non è impossibile. Ho sempre ambizioni molto alte e una volta arrivato qui il mio obiettivo è vincere con la Roma e il suo staff. Vincere un trofeo è possibile e capisco che rappresenti una grande sfida per la squadra e per tutti. La Roma mi ha convinto perché è un grande club. È una squadra che migliora, in pochi anni può crescere molto" ha spiegato nella sua prima intervista da giocatore della Roma.