L'attaccante svedese resterà al Milan. Ibra ha pubblicato su Instagram una foto in maglia rossonera nella quale svela che sarà l'11 il suo nuovo numero di maglia. Un numero che aveva portato fortuna ad Ibra nella precedente esperienza rossonera, quando conquistò scudetto e Supercoppa italiana

La storia tra Ibrahimovic e il Milan continua. L'accordo per il rinnovo è ormai stato trovato e, in attesa dell'annuncio ufficiale, a confermare la notizia è lo stesso attaccante svedese. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una sua foto con la maglia rossonera, ma con un'interessante particolarità: il numero 21 è stato modificato sostituendo il 2 iniziale con un altro 1 e componendo il numero 11. Zlatan Ibrahimovic, quindi, in modo semplice, ma geniale, ha svelato anche quale maglia indosserà nella prossima stagione, togliendo ogni dubbio a tifosi e curiosi. E, ad accompagnare questa foto, c'era una frase delle sue: “Come ho detto, mi sto solo scaldando”. Parola di Ibra.