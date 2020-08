Ibra resta al Milan: trovato accordo per rinnovo

I retroscena della trattativa



Zlatan potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di venerdì, ma comunque sarà certamente un calciatore del Milan anche per il 2020/21. Obiettivo raggiunto, la grande fiducia da parte della dirigenza rossonera si è trasformata in realtà. Il grande ostacolo era iniziare a parlare con Ibra: quando era ancora in piedi l'ipotesi Rangnick, lo svedese non faceva parte del progetto Milan. Con la conferma di Pioli invece è cambiato completamente l'orizzonte e negli ultimi mesi Ibra è stato decisivo sia in campo che nello spogliatoio. Ai rossoneri serviva una figura così per continuare a crescere e questo è stato detto a Ibra prima della proposta economica. Poi la trattativa sull'ingaggio, arrivata in serata a buon fine.