Grande atmosfera alla Continassa, dove la Juventus ha concluso la prima settimana di lavoro con una partitella a ranghi misti. Presente anche Gonzalo Higuain, ormai fuori dal progetto bianconero per ammissione dello stesso Andrea Pirlo. L’argentino è stato uno dei più attivi nella squadra in pettorina rosa uscita vincitrice dalla sfida in famiglia, come testimonia una foto postata dai social del club. Presenti anche i nuovi acquisti Arthur e Kulusevski