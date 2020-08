Una notizia poco positiva per l’ Atalanta nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione. Come comunicato dal club " nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone . I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS". Atalanta che non ha voluto dunque svelare i nomi dei tre tesserati positivi al Coronavirus.

26 convocati per il raduno: assente Ilicic

Squadra che dunque si è radunata quest’oggi al centro sportivo di Zingonia per dare ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva 2020/2021 che vedrà la squadra allenata da Gasperini impegnata nuovamente in Champions League, dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro il Psg nella passata edizione della competizione. Tra i 26 convocati nerazzurri non c’è Josip Ilicic, questo l’elenco completo:

Portieri: Carnesecchi Marco (in Nazionale – Italia U21: disponibile dal 9/9), Dajcar Matevz, Gollini Pierluigi, Rossi Francesco, Sportiello Marco; Difensori: Caldara Mattia (in Nazionale – Italia: disponibile dall’8/9), DjimsitI Berat (in Nazionale – Albania: disponibile dall’8/9), Guth Rodrigo, Palomino Josè, Šutalo Bosko (in Nazionale – Croazia U21: disponibile dall’8/9), Toloi Rafael; Esterni: Bellanova Raoul, Castagne Timothy (in Nazionale – Belgio: disponibile dal 9/9), Gosens Robin (in Nazionale – Germania: disponibile dal 7/9), Hateboer Hans (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9), Reca Arkadiusz; Centrocampisti: Da Riva Jacopo, De Roon Martin (in Nazionale – Olanda: disponibile dall’8/9), Freuler Remo, Malinovskyi Ruslan (in Nazionale – Ucraina: disponibile dal 7/9), Pašalić Mario (in Nazionale – Croazia: disponibile dal 9/9), Pessina Matteo; Attaccanti: Colley Ebrima, Gomez Alejandro, Muriel Luis, Zapata Duván.