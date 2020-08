Adesso è ufficiale: Aleksey Miranchuk è un giocatore dell’Atalanta. Il fantasista russo ha salutato la Lokomotiv Mosca e i suoi tifosi, con un discorso ai presenti allo stadio al termine del pareggio (0-0) con lo Zenit. “Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv. Qui, insieme a voi, sono diventato un calciatore professionista e un uomo. Insieme abbiamo vinto tutto. Voglio ringraziare tutti per essere stati presenti nei momenti difficili e anche in quelli facili. È ora di realizzare un sogno. So che vi preoccuperete per me, come io per voi. Questo non è un addio! A presto!”.